Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere lontano dal Milan e dall'Italia. Il portiere, come ha rivelato via social, sta studiando inglese e, con il contratto in scadenza nel 2021, si aprono mille scenari: la Juve è defilata, dopo il rinnovo di Szczesny, così per Donnarumma si aprirebbero le strade di Premier o Psg. A quale prezzo? Sicuramente meno dei 50 milioni del suo valore la scorsa estate, ma addirittura, anche a zero, se si arrivasse allo scontro con i rossoneri.