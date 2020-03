In casa Milan c’è caos all’interno della società. Da una parte l’anima rossonera, ovvero l’area tecnica composta da Boban e Maldini, dall’altra l’amministratore delegato Ivan Gazidis. La spaccatura è dovuta alle diverse correnti di pensiero, dal momento che il dirigente ex Arsenal è pronto ad accogliere Ralf Rangnick, manager della galassia Red Bull, come prossimo allenatore-dirigente, cosa che ha fatto infuriare Boban, tenuto all’oscuro di questa idea. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la crisi interna non starebbe giovando sui rinnovi dei giocatori cardine del Diavolo. Uno su tutti Donnarumma, portiere stimato dalla Juventus. Di recente sul tema si è esposto il so procuratore Mino Raiola, facendo intendere che per la trattativa contrattuale sarà importante il progetto rossonero. Il suo contratto scade tra un anno e il Milan non vuole perderlo a zero, intanto Fabio Paratici monitora e osserva da lontano.