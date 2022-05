Le parole di Gianluigi Donnarumma a Afp:



"Voglio rimanere al Psg. Sono felice del mio primo trofeo con la maglia del Paris Saint-Germain. Sono molto orgoglioso di appartenere a questo club, molto ambizioso, che punta sempre più in alto. Quando sono arrivato non ho avvertito la pressione derivante dagli Europei, anche se non è stato facilissimo ambientarmi".



DUALISMO - "Non è stata una stagione facile, so di poter fare di più, ho giocato metà della partite e non ho potuto dare il massimo, ma sono convinto di poter dare molto di più a questa squadra e a questo club. In concorrenza con Navas anche l'anno prossimo? No, credo proprio che non andrà cosi. Il club farà delle scelte. Ho un ottimo rapporto con Keylor, siamo due bravi ragazzi, capiamo la situazione, ma è stato difficile anche per lui. Diciamo che ce l'abbiamo fatta, con l'aiuto di tutto il gruppo e con la comprensione tra noi due".