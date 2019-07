Gianluigi Donnarumma ha ricominciato la stagione agli ordini di Giampaolo. Dopo le prime sedute, il portiere azzurro ha parlato a Milan TV con uno sguardo anche al mercato: "Sono arrivato un po' prima per essere pronto oggi e cominciare il ritiro con il resto della squadra. Mi è dispiaciuto uscire dal campo dopo pochi minuti a Ferrara, ma sono pronto per iniziare questa stagione. E' sempre un'emozione fortissima il primo giorno di raduno, sembra sempre la prima volta quindi sono emozionato e non vedo l'ora di cominciare a dare tutto. Dobbiamo dare tutto per tornare dove vogliamo arrivare, in Europa. Dispiace quest'anno non farla però, come hanno detto il mister e il direttore, possiamo lavorare di più per arrivarci e ritornare dove meritiamo. A dieci minuti dalla fine eravamo in Champions League, poi sappiamo tutti come è andata. C'era tanta amarezza, ma deve essere una spinta in più quest'anno per arrivarci. Sono molto più maturo, anche se ho solo vent'anni mi sento più uomo grazie anche al Milan. In campo anche, sono migliorato tantissimo in tutto ma bisogna ancora migliorare tanto perché non si è mai arrivati alla fine. In ogni allenamento bisogna dare tutto per migliorare sempre di più".



Nelle scorse settimane era stato avvicinato oltre che al Psg, anche alla Juventus, in uno scenario che vedeva Szczesny a Manchester, sponda United.