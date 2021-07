Le parole di Gigioalla Rai: "Un'emozione indescrivibile. Ero sereno perché sapevo di poter aiutare la squadra. La squadra è stata fantastica, ringrazio tutti, noi che ce l'abbiamo messa tutta, la gente. Ora manca un passo per realizzare il nostro sogno. La Spagna è fortissima, però quest'Italia ha un cuore grandissimo, non molla mai e si è visto. Abbiamo sofferto fino alla fine e non abbiam ormai mollato. Grandissimo merito a loro che ci ha messo in difficoltà. Finale? Non parlo, mi godo questa serata e da domani ci penseremo".