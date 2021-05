La giornata nella quale Mike Maignan sta svolgendo le visite mediche con il Milan, può diventare un momento di svolta anche per la Juventus. Sì, perchéL'entourage del giocatore non ha accettato l'offerta di rinnovo di 7 milioni di euro più uno di bonus, come riporta Calciomercato.com, e neanche la qualificazione in Champions ha convinto il giocatore ha firmare il prolungamento. Così il Milan, stufo di attendere ulteriormente un segnale da Mino Raiola, agente del giocatore, ha deciso di cautelarsi chiudendo l'operazione Maignan.le parti si sono riaggiornate anche in questi giorni, il portiere classe '99 è la prima scelta tra i pali per la dirigenza bianconera, che se dovesse affondare il colpo dovrà trovare anche una soluzione per Szczesny.