, da oggi, non è più il portiere del Milan. Il suo contratto col club rossonero è ormai scaduto, e si attende soltanto l'ufficialità del suo passaggio al Paris Saint Germain. Donnarumma ha sottolineato l'imminente cambio di casacca anche via social: sul suo profilo Instagram è infatti stata sostituita la foto con la maglia del Milan nell'immagine del profilo, con una foto che lo ritrae con la divisa dell’Italia, con la quale domani sera giocherà i quarti di finale contro il Belgio. Anche nella descrizione non si legge più la parola Milan, ma solamente Azzurri. In attesa di aggiungere il suo nuovo club, il PSG.