Soltanto un anno fa Gigifirmava a parametro zero con il Paris Saint Germain dopo aver detto addio al Milan. Ma il club parigino non è stato il solo ad essersi avvicinato a lui, anzi. Questa sera per il portiere italiano ci sarà una sfida di Champions che sa di sliding doors, perché prima del club parigino è stato a un passo dal firmare con la Juventus che, però, non è riuscita a trovare una soluzione per l'addio di Szczesny ed è stata costretta a dare forfait.