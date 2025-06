Donnarumma, le parole sul rinnovo e gli intrecci con la Juve: oggi servirebbe ai bianconeri?

AFP via Getty Images

Sulla Champions League del Paris Saint-Germain ci sono le mani di. Il portiere italiano è stato protagonista indiscusso nel percorso europeo (e non solo) dei parigini , con prestazioni che hanno salvato più volte i compagni e regalato vittorie pesanti. Dalle parate contro ila quelle contro, anche i tifosi del PSG hanno elogiato Donnarumma più volte,Nel post partita l'ex Milan ha parlato anche del suo futuro e del discorso rinnovo, senza sbilanciarsi sui prossimi scenari: "Non lo so, vedremo nei prossimi giorni, ora penso alla Nazionale abbiamo die partite importanti” ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Il rinnovo e gli intrecci con la Juventus

Nella carriera di Donnarumma, però, c'è stata più volte l'ombra della Juventus, che non ha mai nascosto il suo interesse - a più riprese - per il portiere della Nazionale. Ma allo stato attuale, ai bianconeri servirebbe un giocatore come Gigio?Il futuro del portiere classe 1999 dipenderà dal PSG, infatti Donnarumma ha ribadito le sue richieste per un eventuale rinnovo. Negli anni, però, la Juve ha provato più volte a strapparlo agli avversari, sia quando militava nel Milan sia con la maglia del. Prima di arrivare in Francia, infatti, i bianconeri avevano messo nel mirino il portiere che ieri ha sollevato la Champions League., quando Donnarumma aveva appena 18 anni, la Juve aveva avviato i primi contatti, ma prevalse la voglia di rimanere al Milan.: anche in quell'occasione i bianconeri provarono a inserirsi, ma senza riuscire a vincere la concorrenza dei francesi. Nei primi mesi a Parigi, quando la sua avventura sembrava faticare a decollare, c'erano stati ancora alcuni tentativi,Oggi Donnarumma festeggia una Champions League, e un dubbio può sorgere - giustamente - spontaneo:Rinunciare sarebbe molto difficile, soprattutto dopo una crescita come quella di Gigio.Oltre al lato economico, però, i bianconeri hanno ribadito più volte la fiducia a, che sta diventando sempre più centrale in questo progetto: la Juventus ha più bisogno di profili in altre zone del campo,





