Finché la trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza non decolla, Gigio Donnarumma è sempre nel mirino della Juventus. Ma non solo! Tutte le big europee stanno comprensibilmente monitorando la situazione, tuttavia come fa notare Calciomercato.com tutti i grandi club hanno già portieri dall'ingaggio oneroso, difficili da "piazzare" per far spazio ipoteticamente a Donnarumma. Il Paris Saint-Germain ha Navas da oltre 5 milioni di stipendio a stagione, con Areola pronto a tornare dal prestito al Fulham. Il Manchester United ha De Gea (15 milioni a stagione), il Chelsea ha Kepa (acquistato a 80 milioni tre anni fa), squadre come Manchester City (Ederson), Liverpool (Alisson), Barcellona (Ter Stegen), Real Madrid (Courtois) e Bayern Monaco (Neuer) sono a posto così. Potrebbe invece essere una soluzione per il Tottenham, con Lloris che prende 5 milioni l'anno e con lo stesso PSG che si è messo sulle sue tracce.



E LA JUVE? - Non è semplicissimo nemmeno pensare a una cessione di Wojciech Szczesny, che prende 6,5 milioni a stagione... insomma, se il rinnovo di Donnarumma è in stallo, anche il mercato dei portieri lo è!