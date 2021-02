1









Nonostante sul campo Donnarumma stia facendo faville assieme al suo Milan, fuori dal rettangolo di gioco non si sono registrati significativi progressi sul rinnovo di contratto in scadenza a giugno. Come scrive il Corriere della Sera, l’agente Mino Raiola avrebbe chiesto 10 milioni a stagione, mentre la dirigenza rossonera si è spinta fino a 7 milioni per prolungare il contratto. Distanza che permane anche sull’importa della clausola rescissoria da inserire: 40 milioni per il Milan, 30 per il procuratore italo-olandese. La Juventus resta alla finestra, sempre attenta sugli sviluppi del futuro di Donnarumma, pronta per un clamoroso sgambetto.