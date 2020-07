Un classe '99 con più di 200 partite in Serie A. Il futuro è nelle mani di Gigio Donnarumma, sul quale la Juventus è sempre vigile. I bianconeri stanno seguendo da lontano la situazione legata al rinnovo del portiere con il Milan: secondo Tuttosport, i rossoneri stanno studiando un'offerta partendo dall'attuale ingaggio da 6 milioni di euro con la nuova scadenza che oscilla tra il 2023 e il 2025. La Juve lo studia da tempo e non lo ha mai mollato, la posizione di Szczesny non è in bilico ma Donnarumma rappresenterebbe la scelta ideale per il futuro.