Rinforzare la porta non è una priorità per la Juventus, che in quel ruolo ha Wojcech Szczesny con il contratto rinnovato da poco. In ottica futura, però, i bianconeri hanno sempre seguito la situazione del rinnovo di: e proprio in questi giorni secondo Tuttosport sono arrivati segnali positivi per il prolungamento del portiere del Milan. L'idea è quella di un nuovo contratto fino al 2023, allungandolo di altre due stagioni rispetto all'attuale scadenza fissata per il 2021.