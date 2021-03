Sulla Gazzetta dello Sport il punto sui giocatori italiani in scadenza di contratto: Donnarumma è dato al 70% come restante al Milan, mentre l'altro 30% viene definito genericamente Altro. La Juventus è spettatrice interessata.



Così scrive la Rosea: "Il contratto scade il 30 giugno e il Milan non ha ancora trovato la chiave giusta per indurre Raiola a concretizzare i discorsi di questi mesi. È il motivo per cui in via Aldo Rossi stanno cominciando a valutare un piano B: il nome dell’argentino Juan Musso è il più gettonato, anche se qualcuno sussurra la candidatura di Emil Audero della Sampdoria. In ogni caso i rossoneri contano sulla qualificazione in Champions per avere il sì di SuperGigio".