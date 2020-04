1









Il Milan e Donnarumma sono in una fase di stallo. Il portiere classe ’99 ha un contratto in scadenza nel 2021, e tra un discorso rinnovo mai decollato e la diffidenza al progetto rossonero di Mino Raiola, suo agente, l’ipotesi della cessione estiva si fa sempre più concreta. La Juve osserva interessata sapendo di avere due certezze in porta, mentre c’è un’altra squadra che potrebbe provarci sul serio. Stando a quanto riporta fichajes.net, il Real Madrid vorrebbe puntare sul giovane portiere del Milan, facendo leva sulla voglia dell’agente italo-olandese di portare un suo assisto in Blancos.