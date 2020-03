Il turbolento momento dirigenziale in casa Milan ha influito sia sul campo, prima dello stop imposto dall’emergenza coronavirus, sia sulle dinamiche di mercato e sulle questioni contrattuali. Una su tutte quella del rinnovo di Donnarumma, in scadenza nel 2021 e con un Mino Raiola propenso a guardarsi intorno. Dello stallo della trattativa ne è molto interessata la Juventus, da tempo sulle tracce del portiere classe ’99. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i bianconeri non ne fanno una priorità, ma un’occasione, anche in virtù del recente prolungamento contrattuale di Szczesny. Occasione che può diventare tale nel caso in cui i discorsi tra Milan-Donnarumma-Raiola non vadano a buon fine. A quel punto, i costi della trattativa sarebbero contenuti e la Juve si farebbe trovare pronta.