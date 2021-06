Donnarumma è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine di Italia-Austria: "Non era facile, siamo stati bravi a non mollare neanche un centimetro, Dopo abbiamo trovato i 2 gol ed è andato tutto in discesa. Queste partite aiutano per le prossime. Var? Non mi sono accorto di niente all'inizio e dopo il fuorigioco c'è stata gioia. Nei momenti difficili siamo sempre andati avanti con consapevolezza. Tifosi? Indescrivibile, ci mancavano tanto. Ora ci godiamo la vittoria, Portogallo o Belgio è uguale!"