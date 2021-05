Il like galeotto di Gigio Donnarumma alla notizia social del ritorno di Allegri sulla panchina della Juve non è altro che un indizio mercato che conferma quanto stiamo raccontando negli ultimi giorni. L'ormai ex-portiere del Milan è il candidato numero uno a vestire i panni del titolare nella nuova Juventus di Allegri. A patto che vada via Szczesny...