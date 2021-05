Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha commentato le mosse di Mino Raiola sul futuro di Gigio Donnarumma, in questo momento molto vicino a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. "Oggi il n°1 dell’Italia è senza squadra. Anzi no, gioca per la Raiolese. Oh, sia chiaro, troverà una sistemazione e un ingaggio sontuoso ma, oggi, l’agente di uno dei portieri più forti al mondo sta facendo il porta-a-porta per piazzarlo come un Folletto. Bah", il tweet al veleno.