Gianluigi Donnarumma può lasciare il Milan nella prossima estate di mercato. La mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League ha deluso e non poco i tifosi rossoneri, ma anche i principali protagonisti del Diavolo. E, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il Manchester United ha mosso i primi passi per provare a strappare Donnarumma al Milan. Il club rossonero, intanto, ha messo in chiaro la propria richiesta per l'estremo difensore classe '99: si parla di almeno 60 milioni di euro per il suo cartellino. E chissà che anche la Juventus, spesso accostata a lui in passato, possa tornare a seguirlo con grande interesse nelle prossime settimane.