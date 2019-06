Gianluigi Donnarumma può lasciare il Milan in questa caldissima estate di mercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nel pomeriggio di oggi è andato in scena un incontro a casa Milan tra il nuovo direttore sportivo Frederic Massara e l'agente del portiere classe '99, Enzo Raiola, per analizzare gli scenari del suo futuro. Il Paris Saint-Germain è pronto a un'offerta importante per strappare Donnarumma al Diavolo e la Juventus, cui è stato accostato in passato, sembra oggi essersi defilata, con Wojciech Szczesny titolare designato per il prossimo futuro.