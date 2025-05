Donnarumma può andare alla Juventus? La situazione

Getty Images

Il 31 maggio Gianluigi Donnarumma disputerà la sua prima finale di Champions League con il Paris Saint-Germain, sfidando l’Inter all’Allianz Arena di Monaco. Una data cerchiata in rosso per il portiere classe 1999, che fino ad allora è totalmente concentrato sull’obiettivo europeo. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sportitalia, il futuro di Donnarumma resta in bilico: il contratto con il PSG scadrà il 30 giugno 2026, ma al momento le trattative per il rinnovo sono in fase di stallo.Al termine della semifinale, l’ex Milan ha dichiarato a Prime Video: "Ho ancora un anno di contratto, c'è tempo per parlare di rinnovo. La scelta è della società, se vogliono che io rimanga io rimango, c'è solo da firmare. Sanno quello che voglio." Parole che lasciano aperti molti scenari.

Secondo Alfredo Pedullà, tra le pretendenti si sarebbe rifatta sotto anche la Juventus, che aveva già sondato il terreno prima dell’arrivo di Michele Di Gregorio. I bianconeri, grazie ai rapporti solidi con il PSG, potrebbero tentare l’assalto già nella prossima sessione estiva, offrendo a Donnarumma un contratto da 7 milioni di euro a stagione. In corsa restano anche Manchester City e Bayern Monaco.