Donnarumma-PSG, sarà rinnovo? 'Sanno già quello che voglio'

Le parole di Donnarumma sul futuro

Stando alle ultime indiscrezioni c'è anche lasulle tracce di, con tanto di proposta già sul tavolo (per lui e per il PSG) in vista della prossima sessione di mercato. Il super portiere azzurro, nel mirino anche di altre big europee come Inter, Manchester City e Bayern Monaco, ha parlato brevemente del suo futuro nella serata di ieri, ai microfoni di Prime Video al termine della semifinale di Champions League vinta contro l'Arsenal."Ho ancora un anno di contratto, c'è tempo per parlare di rinnovo e la scelta è della società, se vogliono che io rimanga io rimango, c'è solo da firmare. Sanno quello che voglio", le sue dichiarazioni, in attesa della finale della competizione contro l'Inter sulla quale si è espresso così: "Sono emozionato, ci andiamo a giocare una grande finale e ritrovo tanti miei compagni, il preparatore Spinelli con il quale mi sento tutti i giorni... L'ambiente è stato stratosferico, sono contento. La cicatrice? Mi ha reso più aggressivo (ride, ndr). La parata più difficile? Se la giocano tra la prima su Odegaard stasera e la seconda dell'andata. E' stato complicato all'inizio, la lingua, la nuova città, ma ora sto bene, sono contento, tutti mi vogliono bene...".