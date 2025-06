Repubblica - Tra Donnarumma e il PSG aria di divorzio, giorni decisivi: un solo club in Italia può permetterselo

GETTY

Donnarumma-PSG: incontro decisivo, le ultime sul portiere

Gianluigi Donnarumma ha vissuto gli ultimi giorni tra alti e bassi. Prima il trionfo in Champions League battendo in finale l'Inter, poi il tracollo con l'Italia contro la Norvegia. Il portiere italiano ha parlato dopo la vittoria per 2-0 con la Moldavia e si è soffermato anche sul suo futuro, che tiene banco visto il contratto in scadenza a giugno 2026, tra un anno.Inevitabile che sia così. Ci sta pensando l'Inter, soprattutto in caso di mancato rinnovo con il PSG ma anchee non vuole farsi trovare impreparata se mai ci fosse l'opportunità di ingaggiarlo. In ogni caso, questi sembrano poter essere davvero giorni decisivi per tracciare una strada. Nei prossimi giorni infatti, come riportato da Skyda cui probabilmente si uscirà sapendo se è possibile trovare un accordo oppure no.

Donnarumma torna in Serie A?

"Adesso andiamo al Mondiale per Club,penso non ci sarà nessun tipo di problema, sto bene, siamo una grande squadra, penso che su quello non ci saranno problemi", ha detto Donnarumma dopo l'ultima partita dell'Italia. Parole chiare ma che poi dovranno essere supportate dai fatti.Donnarumma piace a tutti, ma pochi possono permettersi ingaggio,nonostante il contratto scada fra un anno. Secondo Repubblica tira aria di divorzio tra il portiere e il PSG. Chi potrebbe tentare il colpo è il Manchester City. Per quanto riguarda le squadre italiane, riferisce il quotidiano, IPiace all’Inter e ha un ottimo rapporto con Tare. A meno di sconti del PSG però, è complicato pensare che Donnarumma torni in Serie A, almeno già quest'estate. L'unico club che forse potrebbe permetterselo adesso, si legge, è il Napoli.

