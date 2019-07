Come riportato da Sportmediaset, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto ad accontentare le richieste del Milan per Gianluigi Donnarumma. I parigini, infatti, dovrebbero accettare la richiesta di 50 milioni di euro dei rossoneri per il portiere del '99. Questa operazione viene monitorata anche dalla Juventus, soprattutto per quanto riguarda Mattia Perin che potrebbe partire per Milano per rimpiazzare proprio Donnarumma.