Gianluigi Donnarumma va al Paris Saint-Germain. Il portiere classe 1999 è pronto a sostenere le visite mediche, fissate per lunedì, con la supervisione dello staff medico del club parigino, a Firenze. Al termine delle stesse metterà la firma su un contratto di cinque anni: un ricco accordo da circa 12 milioni di euro bonus compresi. Mancini ha dato il suo ok dopo le tre partite del girone (domenica alle 18 l'Italia chiude con il Galles) e prima degli ottavi di finale (in programma da sabato 26), per evitare distrazioni.