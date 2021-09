Nel giorno del debutto in Champions, Gigioparla a Sky Sport: "Lo sognavo così e si è realizzato. E' stata una grandissima partita, una gioia immensa. Ringrazio chi mi è stato vicino perché, ma ne sono uscito perché ho una famiglia incredibile. Ero sereno, sapevo che questo momento sarebbe arrivato. E' fantastico giocare con questi campioni, mi aiutano e mi fanno crescere. Faccio i complimenti a Leo per il primo gol in Champions col Psg.quando leggo queste scemenze sui social, ogni volta che apro il telefono ne leggo tante, rido e ci passo su. Io so chi sono, non c'è nessun problema: sono felice di essere qui, ho una società che mi sostiene sempre".