I tifosi del Milan non hanno preso benissimo le risate di Donnarumma dopo il ko per 0-3 contro la Lazio. Al fischio finale il portiere classe '99, nel mirino della Juve in caso di mancato rinnovo con i rossoneri, è andato a salutare l'ex compagno di squadra Pepe Reina sorridendo. Tanto, troppo secondo i tifosi che pochi minuti dopo si sono scatenati sui social: "Togliti la fascia e vai via" ha twittato qualcuno, "E' già in versione Juve" ha attaccato qualcun'altro e c'è chi addirittura ha taggato direttamente il profilo Twitter ufficiale bianconero. Donnarumma se la ride, e la Juve osserva.



