Le parole di Donnarumma alla Rai:



"Un'emozione indescrivibile, la numero 1 con la fascia da capitano, non ci sono parole. Per questa maglia si gioca anche senza un dito, devo ringraziare lo staff medico, due giorni fa era impensabile. Con la mia voglia e il loro aiuto sono riuscito a giocare, per me questa maglia è incredibile. C'è voglia di ripartire, di stare di nuovo bene insieme, di andare avanti così. Ci voleva la vittoria per ripartire. Sapevamo che dovevamo cambiare, bisognava ripartire con i ragazzi nuovi, si sono messi a disposizione, hanno lo spirito giusto".