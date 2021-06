Alberto Cerruti, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle differenze tra Buffon e Donnarumma: "Fischi partiti non dalla bocca ma dal cuore di tutti i tifosi, stanchi di vedere baci sulle maglie, sempre più spesso cambiate tra un anno e l'altro, magari con la facile scusa di una scelta di vita. E così, mentre ieri mattina Donnarumma sosteneva le visite mediche in attesa di concentrarsi sulla sua prossima avventaura a Parigi, era ancora più facile pensare all'opposta decisione di Buffon, pronto a tornare a difendere la porta del Parma, dopo vent'anni. (...). Scelta di passione, di riconoscenza o semplicemente una nuova sfida all'età. Ma è una cosa è certa: nessuno fischierà Buffon".