Dopo la vittoria degli Europei da protagonista, Gigio Donnarumma può vincere il pallone d'Oro? Se non quest'anno, potrà e dovrà puntarci in futuro. Parola (a Sky Sport) di Gigi Buffon:Quando ero giovane mi dissero: puoi essere il secondo portiere più forte della storia dopo Yashin. Io ho risposto: ma perché non posso essere il primo? Quando sei giovane l'obiettivo è quello di non accontentarsi, ma puntare al massimo. Donnarumma deve fare questo".