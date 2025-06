AFP via Getty Images

Donnarumma: 'Non sembrava una finale di Champions. Rinnovo? Non lo so'

33 minuti fa



Le parole di Donnarumma a Sky:



"Nelle lacrime c'è tutta la stagione dura, eravamo quasi fuori dalla Champions, perdevamo 2-0 col City, siamo riusciti a reagire, da lì è partita la nostra rincorsa. Abbiamo fatto una stagione straordinaria. Il mister, in tutte le partite, ci lascia tranquilli e liberi, ci lascia a casa con la famiglia, quello penso sia la cosa più importante".



"Luis Enrique è stato bravo, è la sua filosofia, penso che questa finale l'abbiamo preparata nel migliore dei modi, non sembrava una finale di Champions. Siamo riusciti a gestirla bene. L'Europeo è stato differente, quando rappresenti un Paese la tensione è più alta. Il rinnovo? Non lo so, vediamo in questi giorni, ora vado in Nazionale, ci sono due partite importanti per il Mondiale, bisogna andare lì concentrati, in Norvegia sarà una gara complicata".