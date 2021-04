La trattativa per il rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan è bloccata e la sensazione è quella che non decollerà a breve. I rossoneri stanno entrando nell'ottica di perderlo a parametro zero a fine stagione, e secondo La Gazzetta dello Sport, tra i club della Serie A, l'unico che può permettersi di prendere il portiere classe '99 è la Juventus. Il quotidiano però fa sapere che i bianconeri sono sì interessati a Donnarumma perché al momento è il miglior italiano nel suo ruolo, ma l'idea di Paratici è quella di andare avanti con Szczesny. Se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per il polacco, allora a quel punto potrebbe esserci un'accelerata bianconera per Gigio.