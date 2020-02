Per ora i discorsi sul rinnovo di contratto non intaccano Gigio Donnarumma che nonostante un contratto in scadenza fra 1 anno e mezzo, resta concentrato sul campo. Il derby per il Milan resta la priorità e il portiere classe 1999 vuole viverlo da protagonista. La volontà è quella di cancellare i ricordi degli ultimi derby in cui non è stato perfetto. Nonostante l'imminente rinnovo di Szczesny, la Juve continua a monitorare la situazione.