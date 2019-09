Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha analizzato la sconfitta di ieri sera contro il Torino su Sky Sport: "E' una sconfitta che brucia dopo una partita del genere, è una giornata buia, si è faticato a dormire. Ieri ho visto la squadra dare tutto, mi dispiace per tutti, anche per i tifosi. Dobbiamo seguire il mister perché stiamo lavorando bene, abbiamo grandi idee di gioco. Dobbiamo seguirlo". Poi, sulla corsa alla Champions League: "Ci credo e dobbiamo fare di tutto per arrivarci, il Milan merita di stare lì, siamo un grande gruppo, siamo una squadra giovane con tanta fame di arrivare, dobbiamo crederci tutti e tutti insieme".