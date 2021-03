3







di Stefano Agresti

Donnarumma rinvia la firma del contratto con il Milan, la tensione e l’attenzione inevitabilmente crescono: uno dei portieri migliori del mondo, di appena 22 anni, è sul mercato a costo zero. Nel calcio pre-Covid, su di lui si sarebbero lanciate le società più ricche d’Europa; adesso è tutto più complicato. Di sicuro, al di là delle difficoltà economiche generali, Gigio rappresenta un’occasione straordinaria: chi riesce a strapparlo ai rossoneri avrà risolto il problema del portiere per i prossimi due lustri. Un tempo, nemmeno troppi anni fa, la Juve sarebbe stata pronta a cogliere l’opportunità. E adesso?



La Juve ha costruito la propria superiorità in Italia anche spogliando le avversarie delle loro migliori risorse. Indimenticabile da questo punto di vista l’estate del 2016, dopo che i bianconeri avevano vinto lo scudetto con margine ampio - ma non straordinario - su Napoli e Roma. Come allontanare quelle due rivali che cominciavano a farsi sotto minacciose? Rafforzandosi, certo. Ma anche indebolendole entrambe. Così, sfruttando le clausole rescissorie presenti nei rispettivi contratti, Agnelli ha portato a casa Higuain e Pjanic, depredando le principali concorrenti. Con la voracità di chi è più ricco, potente e attrattivo. Due atti di forza, quasi di arroganza: l’arroganza dei vincenti.



Cosa impedisce alla Juve oggi di comportarsi allo stesso modo con Donnarumma? In piccola parte la presenza di Szczesny, portiere di grande affidabilità anche se ormai oltre i trent’anni: sostituirlo con il milanista sarebbe un’operazione lungimirante dal punto di vista tecnico. In parte, forse, il freno viene dallo stesso calciatore, profondamente legato al mondo rossonero; non abbastanza da rinunciare a guadagnare di più, e lo si può anche capire, ma sufficientemente per non sposare i rivali bianconeri (sarebbe un affronto ai suoi tifosi attuali). Probabilmente l’elemento principale che finora ha tenuto la Juve lontana da Donnarumma, però, è il costo dell’operazione, che sarebbe ingente benché il trasferimento sia in teoria a costo zero: ci sarebbero da pagare una commissione ricchissima a Raiola e un contratto da almeno una decina di milioni netti a stagione al giocatore, in tutto un’operazione vicina ai 150 milioni in 5 anni. Per questo Agnelli osserva la vicenda da lontano. Attenzione, però: osserva…



