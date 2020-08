Secondo quanto riportato da Sportmediaset, per Gigio Donnarumma e il Milan non è ancora arrivata la fumata bianca. Anzi, siamo nelle fasi iniziali di quella che è l'ultima trattativa per il rinnovo di contratto. Il portiere vorrebbe un nuovo contratto fino al 2023 da sei milioni di euro (parte fissa) più bonus. L'accordo non è a un passo a causa di Raiola: l'agente, stando a quanto riporta SportMediaset, starebbe cercando di inserire una clausola rescissoria su una cifra abbordabile. Sappiamo che la Juve, da sempre, vorrebbe portare a Torino il portiere della nazionale: con la clausola sarebbe certamente più facile. E vedremo come andrà a finire...