e una firma per il rinnovo che tarda ad arrivare (ne abbiamo parlato). In casac’è apprensione sul futuro del classe 1999, in scadenza a giugno, per il quale la trattativa per il prolungamento contrattuale va per le lunghe. Come scrive La Gazzetta dello Sport, aè stato prospettato un aumento da 6 a 8 milioni di euro, proposta chenon ha mai rifiutato, ma neanche accettato.valuta il progetto tecnico rossonero che dipenderà dalla qualificazione in Champions League, intanto emergono nomi per il suo eventuale successore. In Francia, stando a quanto riporta L’Equipe, è spuntatodel Lilla, mentre in Italia sono forti le candidature di