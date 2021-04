Come raccontato da Calciomercato.com, non sono arrivati passi in avanti per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Mino Raiola non ha ancora accettato l'offerta rossonera da 8 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Frederic Massara e Paolo Maldini non hanno perso la speranza di chiudere la lunga trattativa per il talento classe 1999 ma nel frattempo hanno già bloccato l'alternativa. Intanto, la dirigenza dei rossoneri ha parlato nei giorni scorsi con Mike Maignan, portiere in forza al Lille. C'è già un'intesa di massima con il giocatore che ha ribadito il suo totale gradimento per la soluzione rossonera.