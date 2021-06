La Juventus non è molto presente sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Sulla Gazzetta dello Sport il protagonista è Steven Zhang, che presenta la sua Inter. Sul Corriere dello Sport si apre con l'intervista a Gazidis: tema principale dunque il Milan, anche se si tocca un tema attenzionato dai bianconeri come Donnarumma. Ecco, il portiere della Nazionale ci porta dritti verso il titolone di Tuttosport: "Gigio-Locatelli, torna l'ItalJuve". E non finisce qui: c'è anche il titolo più piccolo "SuperLega, ecco cosa rischia Agnelli".