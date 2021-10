"A Milano non sarai mai più il benvenuto"

Così recita, tralasciando l'epiteto finale, lo striscione dedicato da un gruppo ultras del Milan a Gigio Donnarumma. Se ci si poteva chiedere come reagirà San Siro ritrovandosi davanti l'attuale portiere del Paris Saint-Germain in occasione della semifinale di Nations League di domani sera contro la Spagna, oggi è arrivato un chiarissimo indizio su come una parte dei tifosi italiani, ossia quelli più ardentemente legati ai colori rossoneri, accoglierà Donnarumma. Non sarà una partita facile, a maggior ragione adesso.