Gianluigi, portiere del Paris Saint-Germain, è intervenuto a Dazn e ha parlato a tutto campo, partendo dalla Nazionale e dall'addio di Roberto Mancini, ora ufficialmente ct dell'Arabia Saudita: "Nessuno si aspettava l’addio di Mancini. L’ho sentito, abbiamo parlato, l’ho ringraziato perchè abbiamo fatto la storia. Purtroppo c’è stata la non qualificazione al Mondiale, ma abbiamo fatto la storia vincendo l’Europeo e resterà per sempre. Spalletti non l’ho mai conosciuto, ma dopo quanto fatto a Napoli può fare super bene e grandi cose"."All’inizio era normale che un po’ sentissi la mancanza. Giocare in Italia è diverso, sei a casa tua ed è tutto diverso. Ora sto molto bene, mi sono abituato, ancora non mi manca ma l’Italia manca in tutto ed è normale. Una volta al mese torno e sto molto bene".