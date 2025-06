Donnarumma, l'agente allo scoperto sul futuro

AFP via Getty Images

Gianluigi Donnarumma continua a far parlare di sé, dentro e fuori dal campo. Fresco vincitore della Champions League con il Paris Saint-Germain, protagonista nella storica finale vinta 5-0 contro l’Inter, il portiere italiano è stato tra i migliori del torneo, confermando la sua crescita e solidità tra i pali.Le sue prestazioni hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di numerosi club, anche in Italia, con l’Inter che osserva con interesse la situazione. A fare chiarezza è stato il suo procuratore, Enzo Raiola, le cui parole sono riportate da Sky Sport.

“Dobbiamo risentirci con il Paris e poi vediamo, ha tante offerte. L’eventualità Inter? Che piaccia non è un mistero. Ma non c’è nulla, zero proprio adesso. Napoli? Figuriamoci”, ha dichiarato Raiola, spegnendo – almeno per ora – le voci su un possibile ritorno in Serie A.