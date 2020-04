Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe partire all'assalto di Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, qualora questi non dovesse rinnovare il proprio contratto, in scadenza a giugno 2021. Se ci fosse l'occasione di mercato, però, i bianconeri non sarebbero i soli sul giocatore, con il Psg e le big di Premier fortemente interessate a Donnarumma.