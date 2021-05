Quello che sarà il futuro di Donnarumma è una questione che assomiglia sempre di più ad un enigma molto intricato. La rottura con il Milan è totale e non ci sono possibilità di passi indietro. Negli ultimi giorni si era parlato di un'accelerata da parte del Barcellona e di contatti fitti con Raiola. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, però, il club blaugrana sarebbe ancora in fase di consultazioni e non avrebbe preso una decisione definitiva. Per questo, Juventus e PSG rimangono affacciate alla finestra per osservare gli sviluppi.