Il Psg vuole fare sul serio per Gigio Donnarumma. Lo racconta Le Parisien, secondo il quale il ds Leonardo vuole superare Juventus e Barcellona con una possa a effetto: l'obiettivo dei francesi è quello di mettere sotto contratto il portiere classe '99 che si svincolerà dal Milan e girarlo subito in prestito per una stagione. Il titolare infatti è Keylor Navas e la società non intende ribaltare le gerarchie, ma ha 37 anni e Donnarumma sarebbe l'erede designato.