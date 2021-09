Finalmente l'esordio? Sì, domani pomeriggio alle 17, quando il Paris Saint Germain tornerà in campo dopo la sosta affrontando in casa il Clermont, Gianluigi Donnarumma potrebbe finalmente fare il suo esordio da titolare con la maglia del club parigino per cui, ad inizio estate e dopo un Europeo da protagonista assoluto, ha scelto di lasciare il Milan a parametro zero. Finora, infatti, Mauricio Pochettino ha sempre utilizzato Keylor Navas come titolare giustificando la scelta con il ritardo di condizione dell'azzurro, ma ora che i due sono alla pari a Parigi c'è un forte imbarazzo in vista del proseguo della stagione.Lo racconta calciomercato.com, che aggiunge: "All'interno dei corridoi del Parco dei Principi le voci si rincorrono e parlano tutte di un Navas infastidito dall'acquisto di Donnarumma e dal lavoro già cambiato dello staff dei portieri. Al contrario Gigio continua a sorridere anche se già in sede di trattativa gli era stato preannunciato che probabilmente non sarebbe partito fra i titolari. E allora ripensando alle parole del ds della Juve, Federico Cherubini che nel negare l'interesse per Gigio lo ha di fatto confermato: "Non era prioritario creare una situazione simile a quella che c'è oggi al PSG" quanti rimpianti ci potranno essere nel presente dell'ex-Milan? L'imbarazzo nella scelta di Parigi potrebbe rivelarsi un boomerang".