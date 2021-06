Nessuna follia per Donnarumma. E' questo quanto racconta il Corriere della Sera, che parla di una frenata della Juventus per il portiere in scadenza di contratto con il Milan: la società ha fiducia in Szczesny in quel ruolo e lo considera tra i migliori al mondo, per questo al momento è intenzionata a rinforzare altri reparti. Inoltre, come riporta il quotidiano, Donnarumma era un pallino di Paratici che proprio oggi ha tenuto la conferenza d'addio alla Juve.