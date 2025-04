Donnarumma ha fatto il salto di qualità: la Juventus lo sapeva dal 2017

Getty Images

Sembra proprio che quel momento tanto atteso sia arrivato. Un momento magico, ma che di magico ha ben poco: affonda le sue radici nella concretezza del lavoro quotidiano, nella crescita costante, nella dedizione, nella capacità di imparare anche dagli errori. È il momento in cui un calciatore acquisisce piena consapevolezza e padronanza dei propri mezzi tecnici, in cui la maturità si manifesta in ogni gesto sul campo. È l’apice dello sviluppo, da cui si può solo continuare a salire. Ed è proprio questo il momento che sta vivendo oggi Gianluigi

Donnarumma-Juve: una storia di occasioni mancate

Il portiere delha sfoderato una prestazione straordinaria nella semifinale di Champions League contro l’Arsenal, l’ennesima in una stagione che, con ogni probabilità, passerà alla storia come quella della consacrazione definitiva. Donnarumma, spesso sotto la lente della critica, sta dimostrando con continuità di essere uno dei migliori portieri al mondo, convincendo anche i più scettici.Donnarumma è sempre stato accostato ad un’etichetta: essere l’erede di Gianluigi Buffon. E la Juventus ha sempre osservato da vicino il suo percorso. Già nel 2017, quando aveva appena 18 anni, l’allora direttore generale Beppe Marotta avviò i primi contatti. Ma in quell’occasione prevalse l’amore per il Milan, il club che lo aveva cresciuto.Poi, nel 2021, al momento dell’addio ai rossoneri, la Juve tornò in corsa. A raccontarlo fu Enzo Raiola, cugino di Mino: “Nella testa di Mino c’era l’idea di fare un punto perché il Milan non aveva ancora conquistato la Champions e l’alternativa, visto che non volevamo portare via a zero Donnarumma, era andare avanti con un altro club, ovvero la Juve, che avrebbe sistemato la situazione con uno scambio o un conguaglio”.Un altro avvicinamento ci fu nel 2022, quando l’esperienza al PSG sembrava stentare a decollare. E invece è decollata, spingendo Donnarumma sempre più su, probabilmente sempre più lontano dalla Juventus.