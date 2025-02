Donnarumma rivela: 'Mettevo l'inno della Juventus a Kolo Muani'

2025 Getty Images

Le parole di Donnarumma

Le parole di Gigioche, a Viva el Futbol, ha parlato di Kolo Muani e del suo trasferimento alla Juventus KOLO MUANI - “E’ un bravissimo ragazzo, io sono troppo amico suo. Quando c’era voci sulla Juve io poi scherzavo con lui, gli mettevo la canzone, la canzoncina sotto. Quando sentivo che c’era la Juve, gli facevo due scherzi, attaccavo le figurine. Sono contentissimo di come ha iniziato, gli ho mandato un messaggio l’altra volta, adesso ha fatto doppietta ieri sono contento, sono troppo contento. Per me può fare molto bene, è un attaccante forte, per me può fare tutti i ruoli”.